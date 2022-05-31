«Ливерпуль» потребовал извинений от министра спорта Франции

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Генеральный директор «Ливерпуля» Билли Хоган ответил министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере, которая ранее обвинила английский клуб в беспорядках во время финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».
«Ливерпуль» потребовал извинений от министра спорта Франции
  • Legion-Media

«Мы невероятно удивлены тем, что человек, занимающий такое положение, делает комментарии в тот момент, когда у нас ещё не было достаточно времени, чтобы понять, что произошло. Независимое расследование для выявления всех фактов ещё не проведено. Поэтому давать такие комментарии на данном этапе, до начала какого-либо расследования, совершенно неуместно», — цитирует Хогана Sky Sports.

Удеа-Кастера накануне заявила, что «Ливерпуль» не смог должным образом организовать своих болельщиков. По её словам, от 30 до 40 тыс. фанатов английской команды без билетов пытались прорваться на стадион «Стад де Франс».

«Ливерпуль» уступил в финале ЛЧ «Реалу» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Клопп заявил, что его команда  снова дойдёт до финала ЛЧ.

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