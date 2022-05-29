Клопп: «Ливерпуль» снова дойдёт до финала ЛЧ, бронируйте отель в Стамбуле

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клоп прокомментировал поражение от «Реала» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

«Дойти до финала не так уж и плохо. Это своего рода успех, но не тот, который вы хотите. У меня есть сильное чувство, что мы дойдем снова до финала. Ребята действительно конкурентоспособны. В следующем сезоне у нас будет выдающаяся команда. Бронируйте отель в Стамбуле», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

«Ливерпуль» уступил в финале ЛЧ «Реалу» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Для 54-летнего немца это третье поражение в финале Лиги чемпионов. Клопп проиграл с дортмундской «Боруссией» в 2013 году «Баварии», а в 2018-м — всё тому же «Реалу».

Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» Карим Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2021/22. 

 

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