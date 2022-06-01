Макрон подверг жёсткой критике главу МВД Франции за ситуацию с болельщиками в финале ЛЧ

Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал главу МВД страны Жеральда Дарманена за организацию безопасности на финале Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал» (0:1).

«Можно сказать, он был в ярости. Министра внутренних дел прямо попросили активизироваться и перестать говорить, что власти ни за что не отвечают», — передаёт слова источника BFMTV.

По сообщению на табло перед матчем на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задержали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с фанатами.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера обвинила английский клуб в беспорядках.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков раскритиковал МВД Франции за обвинения Клоппа в беспорядках перед финалом ЛЧ.