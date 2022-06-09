Колосков назвал справедливым решение ФИФА отстранить сборную Эквадора от участия в ЧМ в Катаре

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на возможное отстранение сборной Эквадора от чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Колосков назвал справедливым решение ФИФА отстранить сборную Эквадора от участия в ЧМ в Катаре
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  • © Niyi Fote/Keystone Press Agency

«Это нарушение чётко прописанного регламента. Это связано с тем, что у человека должно быть гражданство той страны, которую он представляет. Не знаю, почему они не оформили ему его. Никакого удивления в жёсткой позиции ФИФА здесь нет», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Если ФИФА признает правоту юриста, то Эквадору будет засчитано техническое поражение, а его место на мундиале займёт сборная Чили.

Напомним, что турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Ранее сообщалось, что сборную Эквадора по футболу могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре.

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