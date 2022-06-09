Сборную Эквадора по футболу могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Эквадора может пропустить предстоящий чемпионат мира 2022 года в Катаре.

По информации TV Azteca, юрист сборной Чили Эдуардо Карлеццо нашёл доказательства того, что защитник сборной Эквадора Байрон Кастильо — колумбиец. По этой причине футболист не имел права выступать за эквадорскую команду. Отмечается, что юрист нашёл свидетельство о рождении Кастильо, которое подтверждает догадки Карлеццо.

Если ФИФА признает правоту юриста, то Эквадору будет засчитано техническое поражение, а её место на мундиале займёт сборная Чили.

Напомним, что турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Ранее Австралия одержала победу над ОАЭ и вышла в финал стыковых матчей ЧМ-2022.