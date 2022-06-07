Австралия одержала победу над ОАЭ и вышла в финал стыковых матчей ЧМ-2022
Матч прошёл на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершился со счётом 2:1 в пользу австралийцев.
За команду Австралии отличились Джексон Ирвайн (53-я минута) и Айдин Хрустич (84-я). За ОАЭ мяч забил Каннедо Кайо (57-я).
Таким образом, за выход в группу D поборется сборная Перу и Австралия.
В группу Е выйдет триумфатор матча Коста-Рика — Новая Зеландия.
Ранее сообщалось, что сборная Уэльса обыграла национальную команду Украины (1:0) и вышла в групповой этап чемпионата мира — 2022 в Катаре.