Австралия одержала победу над ОАЭ и вышла в финал стыковых матчей ЧМ-2022

Сборная Австралии обыграла ОАЭ и вышла в финал стыковых матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.

Матч прошёл на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершился со счётом 2:1 в пользу австралийцев.

За команду Австралии отличились Джексон Ирвайн (53-я минута) и Айдин Хрустич (84-я). За ОАЭ мяч забил Каннедо Кайо (57-я).

Таким образом, за выход в группу D поборется сборная Перу и Австралия.

В группу Е выйдет триумфатор матча Коста-Рика — Новая Зеландия.

Ранее сообщалось, что сборная Уэльса обыграла национальную команду Украины (1:0) и вышла в групповой этап чемпионата мира — 2022 в Катаре.