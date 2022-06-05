Уэльс обыграл Украину и пробился в финальную часть ЧМ-2022 по футболу

Сборная Уэльса по футболу одержала победу над командой Украины в финальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Встреча состоялась в Кардиффе и завершилась со счётом 1:0 в пользу Уэльса.

Уэльс повёл в счёте на 34-й минуте благодаря автоголу Ярмоленко после штрафного Бэйла.

Таким образом, валлийцы вышли в финальную часть мирового первенства. На групповом этапе они сыграют в квартете B с Англией, Ираном и США.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее российский футбольный союз направил протест в ФИФА в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола правил организации.