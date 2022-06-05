Уэльс обыграл Украину и пробился в финальную часть ЧМ-2022 по футболу
- AP
- © Rui Vieira
Встреча состоялась в Кардиффе и завершилась со счётом 1:0 в пользу Уэльса.
Уэльс повёл в счёте на 34-й минуте благодаря автоголу Ярмоленко после штрафного Бэйла.
Таким образом, валлийцы вышли в финальную часть мирового первенства. На групповом этапе они сыграют в квартете B с Англией, Ираном и США.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.
Ранее российский футбольный союз направил протест в ФИФА в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола правил организации.