Тимофеев: когда у Глушакова и Карреры начались напряги, это чувствовалось

Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев, который ранее выступал за «Спартак», высказался о конфликте бывшего главного тренера москвичей Массимо Карреры и экс-футболиста красно-белых Дениса Глушакова.

«Когда между Денисом и Массимо начались напряги, это тоже чувствовалось: они стали меньше общаться, Денис по-другому стал реагировать на замечания Массимо. Валить всё на Глушакова — неправильно. Игра не строится на одном человеке. Если убрать его — всё не проиграешь», — приводит слова Тимофеева Sport24.

Он также подчеркнул, что коллектив любой футбольной команды разбит на несколько частей и нет клуба, в котором полностью единый коллектив.

«Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17. В тот момент командой руководил Массимо Каррера. Глушаков выступал за московский клуб с 2013 года по 2019-й.

Ранее полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов выразил надежду, что Паоло Ваноли продолжит тренировать красно-белых.