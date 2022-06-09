Макрон — о Зидане в ПСЖ: хочу, чтобы он приехал тренировать большой французский клуб

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы Зинедин Зидан возглавил французский клуб.

«Я не общался с Зиданом, но восхищаюсь им и как игроком, и как тренером. Хочу, чтобы Зидан приехал тренировать большой французский клуб. Франция — великая нация спорта и футбола, здесь замечательные болельщики, которые любят этот вид спорта», — приводит слова Макрона RMC Sport.

В настоящий момент команду возглавляет Маурисио Почеттино. Под его руководством ПСЖ победил в чемпионате Франции.

49-летний Зидан с «Реалом» выиграл три Лиги чемпионов подряд, после чего покинул клуб. В мае 2021 года Зидан ушёл из «Реала».

Ранее Макрон высказался о решении Мбаппе остаться в ПСЖ.