Макрон — о Зидане в ПСЖ: хочу, чтобы он приехал тренировать большой французский клуб

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Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы Зинедин Зидан возглавил французский клуб.
Макрон — о Зидане в ПСЖ: хочу, чтобы он приехал тренировать большой французский клуб
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  • © Fermin Rodriguez

«Я не общался с Зиданом, но восхищаюсь им и как игроком, и как тренером. Хочу, чтобы Зидан приехал тренировать большой французский клуб. Франция — великая нация спорта и футбола, здесь замечательные болельщики, которые любят этот вид спорта», — приводит слова Макрона RMC Sport.

В настоящий момент команду возглавляет Маурисио Почеттино. Под его руководством ПСЖ победил в чемпионате Франции.

49-летний Зидан с «Реалом» выиграл три Лиги чемпионов подряд, после чего покинул клуб. В мае 2021 года Зидан ушёл из «Реала».

Ранее Макрон высказался о решении Мбаппе остаться в ПСЖ.

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