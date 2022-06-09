«Бостон» одолел «Голден Стэйт» и вышел вперёд в финальной серии плей-офф НБА

«Бостон Селтикс» на своём паркете победил «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась в Бостоне и завершилась со счётом 116:100.

Самым результативным баскетболистом «Бостона» стал Джейлен Браун, оформивший 27 очков и девять подборов.

В составе «Голден Стэйт» 29 баллов и четыре подбора в свой актив записал Стефен Карри, защитник Клэй Томпсон набрал 25 очков и сделал три подбора.

Таким образом, «Бостон» вышел вперёд в серии (2-1). Следующий матч между командами пройдёт 11 июня в Бостоне.

Ранее игроки «Бостона» призвали вернуть в США арестованную в России баскетболистку Грайнер.