«Бостон» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финальной серии плей-офф НБА

«Бостон Селтикс» в гостях нанёс поражение «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась в Сан-Франциско и завершилась со счётом 120:108 в пользу «Селтикс».

Самым результативным баскетболистом «Бостона» стал Эл Хорфорд, оформивший 26 очков и шесть подборов.

В составе «Голден Стэйт» 34 балла и пять подборов в свой актив записал Стефен Карри.

Таким образом, «Бостон» открыл счёт в серии (1-0). Следующий матч между командами пройдёт 6 июня.

Ранее баскетболист «Филадельфии» Джоэл Эмбиид перенёс операцию по восстановлению двух травмированных пальцев.