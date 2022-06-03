«Бостон» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финальной серии плей-офф НБА

Короткая ссылка
«Бостон Селтикс» в гостях нанёс поражение «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бостон» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финальной серии плей-офф НБА
  • AP
  • © John Hefti

Игра состоялась в Сан-Франциско и завершилась со счётом 120:108 в пользу «Селтикс».

Самым результативным баскетболистом «Бостона» стал Эл Хорфорд, оформивший 26 очков и шесть подборов.

В составе «Голден Стэйт» 34 балла и пять подборов в свой актив записал Стефен Карри.

Таким образом, «Бостон» открыл счёт в серии (1-0). Следующий матч между командами пройдёт 6 июня.

Ранее баскетболист «Филадельфии» Джоэл Эмбиид перенёс операцию по восстановлению двух травмированных пальцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить