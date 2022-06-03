«Бостон» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финальной серии плей-офф НБА
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Игра состоялась в Сан-Франциско и завершилась со счётом 120:108 в пользу «Селтикс».
Самым результативным баскетболистом «Бостона» стал Эл Хорфорд, оформивший 26 очков и шесть подборов.
В составе «Голден Стэйт» 34 балла и пять подборов в свой актив записал Стефен Карри.
Таким образом, «Бостон» открыл счёт в серии (1-0). Следующий матч между командами пройдёт 6 июня.
Ранее баскетболист «Филадельфии» Джоэл Эмбиид перенёс операцию по восстановлению двух травмированных пальцев.