Баскетболист Эмбиид перенёс операцию на двух пальцах

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Баскетболист «Филадельфии» Джоэл Эмбиид перенёс операцию по восстановлению двух травмированных пальцев.

28-летнему спортсмену прооперировали разорванную связку большого пальца правой руки и сделали операцию на указательном пальце левой руки, сообщается на официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НБА баскетболист набирал в среднем за матч 30,6 очка и стал лучшим игроком сезона по этому показателю.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» разгромила «Торонто» и вышла в полуфинал Восточной конференции НБА.

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