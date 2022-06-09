Левандовски высказался о разгромном поражении от Бельгии

Короткая ссылка
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал разгромное поражение от команды Бельгии в матче второго тура Лиги наций УЕФА.

«Это был матч, который даст нам много пищи для размышлений, поставит много вопросов к нашему плану на игру и стратегии в целом, а также преподаст урок, как нужно играть с такими командами», — заявил Левандовски после матча.

Встреча в Брюсселе на стадионе им. короля Бодуэна завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. Таким образом, Нидерланды лидируют в группе 4 Лиги А, набрав шесть очков. Бельгия и Польша в своём активе имеют по три очка. Четвёртый — Уэльс (ноль очков).

Ранее Кевин Де Брёйне вошёл в топ-10 по голам за сборную Бельгии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить