Левандовски высказался о разгромном поражении от Бельгии

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал разгромное поражение от команды Бельгии в матче второго тура Лиги наций УЕФА.

«Это был матч, который даст нам много пищи для размышлений, поставит много вопросов к нашему плану на игру и стратегии в целом, а также преподаст урок, как нужно играть с такими командами», — заявил Левандовски после матча.

Встреча в Брюсселе на стадионе им. короля Бодуэна завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. Таким образом, Нидерланды лидируют в группе 4 Лиги А, набрав шесть очков. Бельгия и Польша в своём активе имеют по три очка. Четвёртый — Уэльс (ноль очков).

Ранее Кевин Де Брёйне вошёл в топ-10 по голам за сборную Бельгии.