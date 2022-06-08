Канчельскис поделился мнением о том, где может продолжить карьеру Агаларов

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о будущем нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Если у него есть предложения из премьер-лиги, то, конечно, надо идти в премьер-лигу. Если есть варианты, заинтересованности, то пусть двигается дальше», — цитирует Канчельскиса Betonmobile.

При этом он заявил, что не верит в заинтересованность европейских клубов в нынешних условиях.

21-летний футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 голов. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).

Ранее Александр Мостовой прокомментировал игру нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в прошлом сезоне.