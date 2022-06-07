Мостовой: Агаларов — незаметный герой

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в прошлом сезоне.

«Агаларов становится лучшим бомбардиром РПЛ в команде, которая вылетела, — это редкий случай. Главное, чтобы он не останавливался. Он забивает и скромно делает свою работу. Надо продолжать развиваться. Он незаметный герой. Качество скромности в жизни всегда ценится», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он добавил, что из-за скромности у Агаларова большие проблемы с пиаром и на него небольшой спрос. По его словам, вряд ли у Гамида есть предложения из Европы, но если клубы из Турции или Греции проявят к нему интерес, то можно попробовать проявить себя в других чемпионатах.

21-летний футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 голов. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).

Ранее Руслан Агаларов, отец Гамида, рассказал, что его сын планирует покинуть уфимский клуб.