Отец Агаларова — о будущем сына: приоритетом является хороший клуб

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал, что его сын планирует покинуть уфимский клуб.

«Ещё весной говорил, что у нас есть желание покинуть клуб вне зависимости от того, вылетит «Уфа» или выполнит задачу. Мы разговаривали о том, что летом было бы хорошо сменить команду — Шамиль Газизов с этим согласился», — цитирует Агаларова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что на данный момент вести предварительные разговоры неправильно. По его словам, у Гамида действующее соглашение с клубом.

«Я хочу, чтобы в первую очередь Гамид играл и был игроком стартового состава. Приоритет — это хороший клуб вне зависимости от того, будет это Россия или за её пределами», — заключил Агаларов.

21-летний футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 голов. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).

Ранее Агаларов поделился мнением об уходе футболистов из клуба после вылета из РПЛ.