Тимофеев: «Спартак» Карреры был сильнее «Спартака» Карпина

Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев сравнил составы «Спартака» под руководством разных тренеров.

«Спартак» Карреры. Состав при Карпине тоже был очень хорошим, но было меньше фарта, чем в чемпионский сезон», — цитирует Тимофеева Sport24.

Напомним, что под руководством Массимо Карреры «Спартак» завоевал чемпионство РПЛ в сезоне-2016/17. Валерий Карпин возглавлял клуб с 2009 по 2014 год. В настоящий момент главным тренером красно-белых является Паоло Ваноли.

Ранее в «Спартаке» выступили с заявлением после информации, что Суперкубок пройдёт в Петербурге.