Лайшев: в фигурном катании нет никого главнее России

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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о допинг-истории российской фигуристки Камилы Валиевой.
Лайшев: в фигурном катании нет никого главнее России
  • РИА Новости

«Главное, что на Олимпиаде мы сумели снять ограничения с Валиевой. Какая разница, что так ISU будет опротестовывать. На сегодняшний день нет никого главнее России», — цитирует Лайшева «Татар-информ».

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Ранее сообщалось, что ISU может обжаловать результаты расследования РУСАДА по допинг-делу Валиевой.

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