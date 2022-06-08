«Химки» объявили о назначении Ульянова генеральным директором клуба
- РИА Новости
«В структуре нашего клуба Дмитрий Николаевич работает с февраля 2018 года. До назначения он руководил селекционным отделом красно-чёрных, а с января 2020-го стал спортивным директором клуба», — передаёт пресс-служба «Химок».
Напомним, что «Химки» сохранили прописку в Российской премьер-лиге, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск». При этом клуб объявил об уходе ряда футболистов — команду уже покинули Павел Мамаев и Юрий Жирков.
Главным тренером «Химок» остался Сергей Юран.
Ранее в «Химках» сообщили, что погасят долги в обозначенные Российским футбольным союзом сроки.