«Химки» объявили о назначении Ульянова генеральным директором клуба

Новым генеральным директором футбольного клуба «Химки» назначен Дмитрий Ульянов.

«В структуре нашего клуба Дмитрий Николаевич работает с февраля 2018 года. До назначения он руководил селекционным отделом красно-чёрных, а с января 2020-го стал спортивным директором клуба», — передаёт пресс-служба «Химок».

Напомним, что «Химки» сохранили прописку в Российской премьер-лиге, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск». При этом клуб объявил об уходе ряда футболистов — команду уже покинули Павел Мамаев и Юрий Жирков.

Главным тренером «Химок» остался Сергей Юран.

Ранее в «Химках» сообщили, что погасят долги в обозначенные Российским футбольным союзом сроки.