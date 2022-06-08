«Матч ТВ» может пересмотреть контракт с РПЛ в случае создания Кубка лиги
- РИА Новости
«Любое значимое изменение системы проведения российских футбольных турниров, подразумевающее «размытие» эксклюзивности РПЛ и уменьшающее ценность медиаправ на РПЛ, может быть рассмотрено как условие для пересмотра договора касательно стоимости медиаправ», — приводит текст письма «РБК Спорт».
«Матч ТВ» владеет телеправами на показ РПЛ с 2014 года. В 2021 году телеканал продлил соглашение ещё на четыре года, оно вступит в силу этим летом. Отмечается, что в первые два года лига будет получать по 6,6 млрд рублей и по 7,7 млрд — за последующие два.
Идея создания Кубка лиги сейчас обсуждается клубами РПЛ. Предполагается, что по формату проведения он будет с еврокубковыми турнирами. Отмечается, что создание Кубка лиги может принести до 3,6 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что руководство АПЛ намерено расторгнуть телевизионный контракт с российским вещателем «Матч ТВ».