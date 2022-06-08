«Матч ТВ» может пересмотреть контракт с РПЛ в случае создания Кубка лиги

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки направила президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашоту Хачатурянцу письмо, в котором заявила о возможности пересмотра контракта с лигой в случае создания Кубка лиги.

«Любое значимое изменение системы проведения российских футбольных турниров, подразумевающее «размытие» эксклюзивности РПЛ и уменьшающее ценность медиаправ на РПЛ, может быть рассмотрено как условие для пересмотра договора касательно стоимости медиаправ», — приводит текст письма «РБК Спорт».

«Матч ТВ» владеет телеправами на показ РПЛ с 2014 года. В 2021 году телеканал продлил соглашение ещё на четыре года, оно вступит в силу этим летом. Отмечается, что в первые два года лига будет получать по 6,6 млрд рублей и по 7,7 млрд — за последующие два.

Идея создания Кубка лиги сейчас обсуждается клубами РПЛ. Предполагается, что по формату проведения он будет с еврокубковыми турнирами. Отмечается, что создание Кубка лиги может принести до 3,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что руководство АПЛ намерено расторгнуть телевизионный контракт с российским вещателем «Матч ТВ».