Daily Mail: АПЛ в ближайшее время расторгнет телевизионный контракт с «Матч ТВ»

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) намерено расторгнуть телевизионный контракт с российским вещателем «Матч ТВ».

По информации Daily Mail, расторжение соглашения произойдёт 9 июня на экстренном собрании. Отмечается, что клубы АПЛ из-за отказа от сделки с телевещателем не получат €48 млн.

Напомним, что «Матч ТВ» транслировал игры АПЛ с июля 2021 года, когда была оформлена сделка между сторонами. В марте АПЛ также разорвала контракт с Okko после ситуации на Украине.

Ранее Криштиану Роналду был признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2021/22.