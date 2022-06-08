Медведева: нужно бороться за право дать российским спортсменам выступать под эгидой ISU

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Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева заявила, что российские фигуристы начнут подумывать о смене гражданства, устав от давления на них.
Медведева: нужно бороться за право дать российским спортсменам выступать под эгидой ISU
  • РИА Новости

«Нам стоит бороться именно за право дать нашим спортсменам выступать под эгидой ISU. А не устраивать истерики по поводу того, что кто-то там, возможно, сменит гражданство и так далее. Это давление на наших спортсменов», — написала Медведева в своём Telegram-канале.

1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. 7 июня на конгрессе в Пхукете союз принял решение продлить санкции на год.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и заслуженный тренер России Максим Траньков прокомментировал решение ISU продлить отстранение россиян.

 

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