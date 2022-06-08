Гончаренко отреагировала на решение ISU увеличить число фигуристов на чемпионате мира

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказала мнение, что увеличение числа участников чемпионата мира по фигурному катанию за счёт введения квалификационных соревнований может плохо сказаться на развитии вида спорта во многих странах.

«Как я поняла, ISU хочет сделать более зрелищной уже короткую программу, допустив туда по 24 участника, если говорить об одиночном катании. Но пусть волнуются те, кто едет не очень хорошо подготовленным, те, кто едет только себя показать», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

По её словам, правила в фигурном катании меняются каждый год, но Россия всё равно будет выигрывать. Она также подчеркнула, что тем странам, где фигурное катание только зарождается, будет сложнее выступать.

При новом формате участники мирового первенства будут поделены на две части: одна из них начнёт выступления с короткой программы, а вторая — с квалификации, которая будет проводиться за один или два дня до основной программы ЧМ. При этом в квалификационном раунде фигуристы должны выступить в произвольной программе.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о своём отношении к возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами.