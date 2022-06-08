Василевский повторил личный и клубный рекорд по длительности домашней серии в Кубке Стэнли
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- © Chris O'Meara
Голкипер продлил свою домашнюю победную серию до шести игр. Это повторение личного рекорда 27-летнего россиянина, а также клубного рекорда «Тампы» в одном плей-офф.
Игра, которая прошла на льду «Амали-Арены», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Джона Купера.
Таким образом, счёт в серии стал равным — 2-2. Следующий матч состоится 10 июня в Нью-Йорке.
Ранее Василевский был признан первой звездой четвёртого матча плей-офф НХЛ с «Рейнджерс».