Кучеров впервые отличился три игры подряд в плей-офф НХЛ

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров помог своей команде обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, забросил шайбу в четвёртом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:1) и впервые отличился три игры подряд в серии плей-офф НХЛ

«Тампа» одержала победу над «Рейнджерс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняла счёт в серии (2-2). Следующий матч состоится 10 июня в Нью-Йорке.

Ранее Василевский был признан первой звездой четвёртого матча плей-офф НХЛ с «Рейнджерс».