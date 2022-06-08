Кучеров впервые отличился три игры подряд в плей-офф НХЛ
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, забросил шайбу в четвёртом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:1) и впервые отличился три игры подряд в серии плей-офф НХЛ
«Тампа» одержала победу над «Рейнджерс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняла счёт в серии (2-2). Следующий матч состоится 10 июня в Нью-Йорке.
Ранее Василевский был признан первой звездой четвёртого матча плей-офф НХЛ с «Рейнджерс».