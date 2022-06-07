В «Спартаке» отреагировали на возможный переход Крала в «Лейпциг»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника клуба Алекса Крала в немецкий «Лейпциг».

«Крал интересен «Лейпцигу»? Ничего не знаю об этом», — цитирует Каттани Sport24.

По информации СМИ, немецкий клуб уже провёл первый этап переговоров с чешским футболистом.

Напомним, что 24-летний хавбек в сезоне-2021/22 выступал в «Вест Хэме» на правах аренды. Крал был включён в десятку худших трансферов сезона в АПЛ по версии ESPN.

Крал защищает цвета «Спартака» с 2019 года. Его контракт с красно-белыми действует до 2024 года.

Ранее Каттани заявил, что победа в Кубке России по футболу является одним из лучших моментов в его карьере.