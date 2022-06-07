В РФС назвали города, претендующие на проведение Суперкубка

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) рассказала, какие три города претендуют на проведение матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«На то, чтобы провести матч, претендуют три города — Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань», — приводит слова службы коммуникации РФС «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что при принятии решения будут анализироваться финансовая модель мероприятия, вместимость стадионов и опыт проведения игр такого же уровня, как и Суперкубок.

Московский стадион «Лужники» не будет рассматриваться по причине того, что арена будет загружена другими мероприятиями.

Напомним, в «Спартаке» попросили назначить на встречу иностранных судей. Вопрос с выбором стадиона должен решиться на бюро исполкома РФС, который состоится на этой неделе.

Ранее заместитель министра спорта Татарстана Алмаз Мингулов заявил о желании провести матч за Суперкубок в Казани.