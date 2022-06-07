Президент «Оренбурга»: мы должны сохранить прописку в РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о процедуре лицензирования для участия клуба в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы в письме заверили руководство РФС, что до 30 июня решим все вопросы. Нам нужно предоставить акт ввода стадиона в эксплуатацию и сертификат на футбольное поле. Цели пока не обсуждали. Но понятно, что мы должны сохранить прописку в РПЛ, это основное», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

В рамках стыковочных матчей за право играть в РПЛ встретились «Оренбург» и «Уфа». Общий счёт матчей — 4:3 в пользу «Оренбурга». Таким образом, команда вернулась в высшую лигу спустя два года.

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