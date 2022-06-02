«Оренбург» покинули шесть футболистов

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Сразу шесть игроков футбольного клуба «Оренбург» покинули команду.
«Оренбург» покинули шесть футболистов
  • РИА Новости

С клубом попрощались Адесойе Ойеволе, Ренато Гойкович, Алексей Миронов, Савелий Козлов, Аршак Корян и Артём Шаболин, сообщает пресс-служба «Оренбурга»

В рамках стыковочных матчей за право играть в РПЛ встретились «Оренбург» и «Уфа». Общий счёт матчей — 4:3 в пользу «Оренбурга». Таким образом, команда вернулась в высшую лигу спустя два года. Уфимский клуб опустился в первый дивизион после восьми лет в РПЛ.

Ранее защитник и капитан «Оренбурга» Андрей Малых рассказал о решающем эпизоде двухматчевого противостояния с «Уфой» за право выступать в РПЛ.

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