Капитан «Оренбурга» о решающем голе в ворота «Уфы»: оказался в нужное время в нужном месте

Защитник и капитан «Оренбурга» Андрей Малых рассказал о решающем эпизоде двухматчевого противостояния с «Уфой» за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В тот момент уже действовали по наитию, все побежали вперёд, не только один я. Повезло — оказался в нужное время в нужном месте. Честно говоря, не очень удачно принял мяч, и в этот момент главной задачей было ударить по воротам. Попал», — цитирует Малых «Матч ТВ».

В рамках стыковочных матчей за право играть в РПЛ встретились «Оренбург» и «Уфа». Счёт первого матча — 2:2. Таким образом, «Оренбург» по сумме двух матчей (4:3) вернулся в РПЛ спустя два года. Уфимский клуб спустя восемь лет опустился в первый дивизион.

Ранее футбольный клуб «Оренбург» автоматически продлил контракт с главным тренером Марцелом Личкой.