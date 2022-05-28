«Оренбург» автоматически продлил контракт с главным тренером Личкой

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что главный тренер чех Марцел Личка будет руководить командой в сезоне-2022/23.

«Контракт Лички продлевается автоматически. Конечно, мы каждый день общаемся. Марцел хочет работать в РПЛ, думаю, что проблем не будет», — цитирует Андреева ТАСС.

По его словам, «Оренбург» два года шёл к выходу в Российскую премьер-лигу (РПЛ). За это время клуб решил «проблемы со стадионом».

«Мало кто думал, что удастся выйти, но тем и прекрасен футбол, таких эмоций больше нигде не получишь. Тяжёлый, но заслуженный выход в РПЛ», — заключил он.

«Оренбург» переиграл по сумме двух матчей «Уфу» (4:3) и вышел в элитный дивизион. В первом матче победитель не был выявлен (2:2). В ответной игре победу одержал «Оренбург» (2:1).

Ранее Личка заявил, что в матче с «Уфой» играли равные команды.