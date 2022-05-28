«Оренбург» автоматически продлил контракт с главным тренером Личкой

Короткая ссылка
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что главный тренер чех Марцел Личка будет руководить командой в сезоне-2022/23.
«Оренбург» автоматически продлил контракт с главным тренером Личкой
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Мухаметкулов

«Контракт Лички продлевается автоматически. Конечно, мы каждый день общаемся. Марцел хочет работать в РПЛ, думаю, что проблем не будет», — цитирует Андреева ТАСС.

По его словам, «Оренбург» два года шёл к выходу в Российскую премьер-лигу (РПЛ). За это время клуб решил «проблемы со стадионом».

«Мало кто думал, что удастся выйти, но тем и прекрасен футбол, таких эмоций больше нигде не получишь. Тяжёлый, но заслуженный выход в РПЛ», — заключил он.

«Оренбург» переиграл по сумме двух матчей «Уфу» (4:3) и вышел в элитный дивизион. В первом матче победитель не был выявлен (2:2). В ответной игре победу одержал «Оренбург» (2:1).

Ранее Личка заявил, что в матче с «Уфой» играли равные команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить