Сёмин: не вижу никакой проблемы в проведении матча за Суперкубок в Питере или Москве

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением, где лучше проводить матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Для обеих команд самое главное, чтобы было хорошее поле и полный стадион. Всегда условия для этого кубка создаются хорошие. Я не вижу никакой проблемы. Где назначат матч, там и будут играть. Какая разница? Я никакой разницы не вижу. Ажиотаж, который сейчас есть, мне непонятен», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что красно-белые направили письмо на имя президентов Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги Александра Дюкова и Ашота Хачатурянца с просьбой провести матч за Суперкубок России с «Зенитом» на стадионе «Лужники» в Москве.

Кроме того, москвичи просят назначить на встречу иностранных судей.

Вопрос с выбором стадиона должен решиться на бюро исполкома РФС, который состоится на этой неделе.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался по поводу места проведения матча за Суперкубок России в 2022 году.