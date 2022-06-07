Радимов — о Суперкубке: пускай «Спартак» приезжает в Санкт-Петербург
- РИА Новости
«Мне бы хотелось, чтобы Суперкубок России прошёл в Санкт-Петербурге. Есть РФС и РПЛ. Они всё решают. Это больше выставочный матч. Хороший город Санкт-Петербург, отличная погода. Пускай приезжают в гости! «Лужники» уже были», — приводит слова Радимова «Чемпионат».
Напомним, что красно-белые направили письмо на имя президентов Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги Александра Дюкова и Ашота Хачатурянца с просьбой провести матч за Суперкубок России с «Зенитом» на стадионе «Лужники» в Москве.
Кроме того, москвичи просят назначить на встречу иностранных судей.
Вопрос с выбором стадиона должен решиться на бюро исполкома РФС, который состоится на этой неделе.
Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что место проведения Суперкубка России нужно определить жребием.