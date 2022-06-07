Радимов — о Суперкубке: пускай «Спартак» приезжает в Санкт-Петербург

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался на тему места проведения матча за Суперкубок России в 2022 году.
Радимов — о Суперкубке: пускай «Спартак» приезжает в Санкт-Петербург
  • РИА Новости

«Мне бы хотелось, чтобы Суперкубок России прошёл в Санкт-Петербурге. Есть РФС и РПЛ. Они всё решают. Это больше выставочный матч. Хороший город Санкт-Петербург, отличная погода. Пускай приезжают в гости! «Лужники» уже были», — приводит слова Радимова «Чемпионат».

Напомним, что красно-белые направили письмо на имя президентов Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги Александра Дюкова и Ашота Хачатурянца с просьбой провести матч за Суперкубок России с «Зенитом» на стадионе «Лужники» в Москве.

Кроме того, москвичи просят назначить на встречу иностранных судей.

Вопрос с выбором стадиона должен решиться на бюро исполкома РФС, который состоится на этой неделе.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что место проведения Суперкубка России нужно определить жребием.

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