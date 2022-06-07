Агент Фассона сообщил, что «Локомотив» выкупил футболиста у «Атлетико Паранаэнсе»
- РИА Новости
«Локомотив» действительно выкупил Фассона у «Атлетико». Это были продвинутые переговоры», — цитирует Лопеса Sport24.
Фассон играет за «Атлетико Паранаэнсе» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей за команду и не отличился результативными действиями.
«Локомотив» (48 очков) занял по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 шестое место.
Ранее агент Кухты рассказал о ситуации с отпуском футболиста из-за матчей сборных.