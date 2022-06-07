Агент Фассона сообщил, что «Локомотив» выкупил футболиста у «Атлетико Паранаэнсе»

Агент защитника Лукаса Фассона Илдемир Лопес рассказал, что московский «Локомотив» выкупил защитника у «Атлетико Паранаэнсе».

«Локомотив» действительно выкупил Фассона у «Атлетико». Это были продвинутые переговоры», — цитирует Лопеса Sport24.

Фассон играет за «Атлетико Паранаэнсе» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей за команду и не отличился результативными действиями.

«Локомотив» (48 очков) занял по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 шестое место.

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