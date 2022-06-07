«Торпедо» объявило о первом летнем трансфере после возвращения в РПЛ

Московский клуб подписал соглашение с нападающим Давидом Караевым.

«Добро пожаловать в «Торпедо», Давид!» — сообщается на сайте московского клуба.

Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на два года — до конца сезона-2023/24.

Сезон-2021/22 Караев отыграл в «СКА-Хабаровске», где забил 14 мячей и реализовал четыре результативные передачи, став лучшим бомбардиром клуба.

Ранее в пресс-службе «Торпедо» сообщили, что форвард Игорь Лебеденко будет выступать за московскую команду в сезоне-2022/23.