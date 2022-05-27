39-летний Лебеденко продлил контракт с ФК «Торпедо»

В пресс-службе «Торпедо» сообщили, что форвард Игорь Лебеденко будет выступать за московскую команду в сезоне-2022/23.

39-летний нападающий подписал с «Торпедо» новый контракт. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Лебеденко является воспитанником «Торпедо». Ранее футболист выступал за «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Рубин», «Ахмат». В «Торпедо» он перешёл в 2019 году из «Факела».

«Торпедо» напрямую вышло в РПЛ. Столичный клуб в 38-м туре ФНЛ вничью сыграл с «Кубанью» (Краснодар). Встреча завершилась со счётом 2:2. Таким образом, «Торпедо» (75 очков) заняло первое место в турнирной таблице ФНЛ.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк будет руководить столичной командой в сезоне-2022/2023.