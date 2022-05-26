Бородюк продлил контракт с «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк будет руководить столичной командой в сезоне-2022/2023.

Бородюк подписал новый контракт с «Торпедо». Соглашение специалиста рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба команды из Москвы.

Уточняется, что работу в «Торпедо» продолжит весь тренерский штаб Бородюка: Виктор Лосев, Николай Савичев, Андрей Каряка, Валерий Шереметов и Александр Шуленин.

«Торпедо» напрямую вышло в РПЛ. Столичный клуб в 38-м туре ФНЛ вничью сыграл с «Кубанью» (Краснодар). Встреча завершилась со счётом 2:2. Таким образом, «Торпедо» (75 очков) заняло первое место в турнирной таблице ФНЛ.

Ранее Бородюк оценил шансы Артёма Дзюбы перейти в московский клуб.











