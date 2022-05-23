Бородюк: переход Дзюбы в «Торпедо» вполне реален

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк оценил шансы Артёма Дзюбы перейти в московский клуб.

«Думаю, переход Дзюбы в «Торпедо» вполне реален. Всё зависит от него. Он системообразующий игрок, который может наладить атмосферу в команде. Здесь нужно учитывать заработную плату и его желания», — заявил Бородюк в эфире телеканала «Матч ТВ».

По его словам, 33-летнего нападающего тестировать не надо, потому что он уже всё доказал в российском футболе. Он также отметил, что в «Торпедо» сложившийся коллектив и важно то, как форвард вольётся в команду.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее известный футбольный агент Паулу Барбоза посоветовал Дзюбе продолжить карьеру в Бразилии или Мексике.