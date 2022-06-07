Губерниев: нужно считаться с решением ISU о поднятии возрастного ценза

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет.

«Это решение ожидалось. Какие палки нам в колёса, если мы и так не выступаем? С этим решением нужно считаться», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, поддержали предложение о повышении возрастного ценза. Нововведение будет происходить поэтапно: с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

В следующем сезоне ISU будет допускать до соревнований спортсменов с 15 лет.

Ранее Алёна Косторная высказалась о поднятии возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.