Губерниев: нужно считаться с решением ISU о поднятии возрастного ценза
- РИА Новости
«Это решение ожидалось. Какие палки нам в колёса, если мы и так не выступаем? С этим решением нужно считаться», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, поддержали предложение о повышении возрастного ценза. Нововведение будет происходить поэтапно: с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.
В следующем сезоне ISU будет допускать до соревнований спортсменов с 15 лет.
Ранее Алёна Косторная высказалась о поднятии возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.