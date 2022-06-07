Опубликован предварительный календарь Лиги чемпионов-2022/23

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал предварительный календарь Лиги чемпионов на сезон-2022/23.
Опубликован предварительный календарь Лиги чемпионов-2022/23
  • Gettyimages.ru

Календарь опубликован на официальном сайте УЕФА.

Предварительный раунд турнира пройдёт 21 июня, финал стадии будет 24 июня.

Игры первого отборочного раунда пройдут 5—6 и 12—13 июля, второго — 19—20 и 26—27 июля, третьего — 2—3 и 9 августа. Плей-офф квалификации назначен на 16—17-е и 23—24 августа.

Групповой этап Лиги чемпионов пройдёт с 6—7 сентября по 1—2 ноября. Стадия 1/8 финала плей-офф запланирована на даты с 14 февраля по 15 марта, четвертьфиналы — 11—12 и 18—19 апреля, полуфиналы — 9—10 и 16—17 мая.

Финал пройдёт 10 июня в Стамбуле.  

Напомним, что 2 мая УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее бывший генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года в России Алексей Сорокин сообщил, что процесс получения финансовой компенсации за отменённый финал Лиги чемпионов — 2022 в Санкт-Петербурге находится в завершающей стадии.

 

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