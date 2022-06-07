Газизов рассказал, что клубы тратят по миллиону евро на натуральное покрытие на стадионе

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что «Уфа» не может позволить себе натуральное поле на стадионе.
Газизов рассказал, что клубы тратят по миллиону евро на натуральное покрытие на стадионе
  • РИА Новости

«Поле мы поменяли ещё два года назад. Даже в Европе есть искусственные поля! А здесь у нас ровное после. Ну как в наших условиях иметь натуральное поле? Мы бы каждый год тратили по одному миллиону евро!» — приводит слова Газизова Sport24.

Он также заявил, что для больших клубов, которые не считают деньги — это нормально. По его словам, «Уфа» бережно относится к деньгам.

Стадион «Уфы» является самым большим спортивным объектом в Республике Башкортостан. Также в РПЛ искусственное покрытие имеет команда из Нижнего Новгорода.

Ранее Газизов вспомнил слова президента РПЛ Ашота Хачатурянца, который заявлял, что вылетов не будет.  

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