Газизов рассказал, что клубы тратят по миллиону евро на натуральное покрытие на стадионе

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что «Уфа» не может позволить себе натуральное поле на стадионе.

«Поле мы поменяли ещё два года назад. Даже в Европе есть искусственные поля! А здесь у нас ровное после. Ну как в наших условиях иметь натуральное поле? Мы бы каждый год тратили по одному миллиону евро!» — приводит слова Газизова Sport24.

Он также заявил, что для больших клубов, которые не считают деньги — это нормально. По его словам, «Уфа» бережно относится к деньгам.

Стадион «Уфы» является самым большим спортивным объектом в Республике Башкортостан. Также в РПЛ искусственное покрытие имеет команда из Нижнего Новгорода.

Ранее Газизов вспомнил слова президента РПЛ Ашота Хачатурянца, который заявлял, что вылетов не будет.