Жулин: может, дочери Тутберидзе лучше выступать за США, чем сидеть без соревнований

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал информацию о возможном переходе дочери Этери Тутберидзе, Дианы Дэвис, в сборную США.

«Чем сидеть без соревнований международных, раз у Дианы есть паспорт, может, лучше выступать за США. Не думаю, что Диана с Глебом будут кататься за США», — цитирует Жулина «Чемпионат».

По мнению тренера, не стоит осуждать спортсменов, которые решили сменить гражданство. Он добавил, что Россию могут отстранить и на 15 лет.

По словам Дэйва Лиса, Этери Тутберидзе подтвердила информацию о переходе Дэвис в сборную США. Он также сообщил, что российский специалист хочет тренировать в США. Но Тутберидзе заявила, что эта новость является фейковой.

Напомним, что Дэвис и Глеб Смолкин на Олимпийских играх в Пекине заняли 14-е место в индивидуальном турнире.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможном переходе дочери Этери Тутберидзе, Дианы Дэвис, в сборную США.