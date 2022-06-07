Жулин: может, дочери Тутберидзе лучше выступать за США, чем сидеть без соревнований

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Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал информацию о возможном переходе дочери Этери Тутберидзе, Дианы Дэвис, в сборную США.
Жулин: может, дочери Тутберидзе лучше выступать за США, чем сидеть без соревнований
  • РИА Новости

«Чем сидеть без соревнований международных, раз у Дианы есть паспорт, может, лучше выступать за США. Не думаю, что Диана с Глебом будут кататься за США», — цитирует Жулина «Чемпионат».

По мнению тренера, не стоит осуждать спортсменов, которые решили сменить гражданство. Он добавил, что Россию могут отстранить и на 15 лет.

По словам Дэйва Лиса, Этери Тутберидзе подтвердила информацию о переходе Дэвис в сборную США. Он также сообщил, что российский специалист хочет тренировать в США. Но Тутберидзе заявила, что эта новость является фейковой.

Напомним, что Дэвис и Глеб Смолкин на Олимпийских играх в Пекине заняли 14-е место в индивидуальном турнире.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможном переходе дочери Этери Тутберидзе, Дианы Дэвис, в сборную США.

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