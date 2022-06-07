Тарасова: не могу представить, что дочь Тутберидзе может выступать за США

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможном переходе дочери Этери Тутберидзе, Дианы Дэвис, в сборную США.

«Да не будет она выступать за США. Не могу даже представить, что дочь Тутберидзе может сменить спортивное гражданство. Этери сказала о своей дочке, что это враньё. Что ещё-то нужно? Отвяжитесь от них», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

По информации Дэйва Лиса, Этери Тутберидзе подтвердила информацию о переходе Дэвис в сборную США. Он также сообщил, что российский специалист хочет тренировать в США. Но Тутберидзе заявила, что эта новость является фейковой.

Напомним, что Дэвис и Глеб Смолкин на Олимпийских играх в Пекине заняли 14-е место в индивидуальном турнире.

Ранее отец Смолкина назвал слухами переход сына и Дэвис в сборную США.