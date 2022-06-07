Отец Смолкина назвал слухами переход сына и Дэвис в сборную США

Актёр Борис Смолкин, отец фигуриста Глеба Смолкина, прокомментировал слухи о переходе сына и Дианы Дэвис в сборную США.

«Я не в курсе дела, совсем этого не знаю. Я слухами не питаюсь», — цитирует Смолкина «Матч ТВ».

По информации Дэйва Лиса, Этери Тутберидзе подтвердила информацию о переходе Дэвис в сборную США. Он также сообщил, что российский специалист хочет тренировать в США. Но Тутберидзе заявила, что эта новость является фейковой.

Напомним, что Дэвис и Смолкин на Олимпийских играх в Пекине заняли 14-е место в индивидуальном турнире.

Ранее в ФФККР отреагировали на информацию о переходе дочери Тутберидзе в сборную США.