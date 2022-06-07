В ФФККР отреагировали на информацию о переходе дочери Тутберидзе в сборную США
- РИА Новости
«Запросов или просьб ни от американской федерации, ни от самой спортсменки в федерацию не поступало», — цитирует представителя ФФККР ТАСС.
По информации Дэйва Лиса, Этери Тутберидзе подтвердила информацию о переходе Дэвис в сборную США. Он также сообщил, что российский специалист хочет тренировать в США. Но Тутберидзе заявила, что эта новость является фейковой.
Напомним, что Дэвис и Смолкин на Олимпийских играх в Пекине заняли 14-е место в индивидуальном турнире.
Ранее дочь Тутберидзе отреагировала на слухи о том, что она будет выступать за США.