В ФФККР отреагировали на информацию о переходе дочери Тутберидзе в сборную США

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) высказались о возможном переходе Дианы Дэвис, выступающей в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, в сборную США.

«Запросов или просьб ни от американской федерации, ни от самой спортсменки в федерацию не поступало», — цитирует представителя ФФККР ТАСС.

По информации Дэйва Лиса, Этери Тутберидзе подтвердила информацию о переходе Дэвис в сборную США. Он также сообщил, что российский специалист хочет тренировать в США. Но Тутберидзе заявила, что эта новость является фейковой.

Напомним, что Дэвис и Смолкин на Олимпийских играх в Пекине заняли 14-е место в индивидуальном турнире.

Ранее дочь Тутберидзе отреагировала на слухи о том, что она будет выступать за США.