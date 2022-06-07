Дочь Тутберидзе отреагировала на слухи о том, что она будет выступать за США

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Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, отреагировала на новость о смене спортивного гражданства.
Дочь Тутберидзе отреагировала на слухи о том, что она будет выступать за США
  • РИА Новости

«Какие интересные новости мы про себя узнаём», — написала Дэвис в социальных сетях.

По информации Дэйва Лиса, Этери Тутберидзе подтвердила информацию о переходе Дэвис в сборную США. Он также сообщил, что российский специалист хочет тренировать в США. Но Тутберидзе заявила, что эта новость является фейковой.

Напомним, что Дэвис и Смолкин на Олимпийских играх в Пекине заняли 14-е место в индивидуальном турнире.

Ранее конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров.

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