Газизов ожидает продолжения борьбы между «Уфой» и «Рубином»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассчитывает, что клуб продолжит соперничество с «Рубином» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2022/23.

«В ФНЛ будет борьба с нашими соседями из Казани. Как она была, так и будет продолжаться. По последнему матчу все это поняли», — приводит слова Газизова Sport24.

Он также принёс извинения все фанатам клуба за вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, сейчас вся команда сосредоточена на ФНЛ.

«Уфа» обыграла «Рубин» в финальном туре РПЛ сезона-2021/22 и отправила казанцев в ФНЛ. Однако в рамках стыковочных матчей за право играть в РПЛ команда встретилась с «Оренбургом», который по сумме двух игр (4:3) вернулся в РПЛ спустя два года. Уфимский клуб спустя восемь лет опустился в первый дивизион.

Ранее Газизов рассказал о будущем клуба после вылета в ФНЛ.