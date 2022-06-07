Газизов: «Уфа» может сменить название

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о будущем клуба после вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Газизов: «Уфа» может сменить название
  • РИА Новости

«У нас есть 450—500 млн для того, чтобы двигаться дальше. С партнёром у нас прописаны все пункты. Я попросил у них увеличить финансирование. Команда может поменять название. Это заявление уже у главы республики. Не могу сказать название команды из-за уважения к партнёрам», — приводит слова Газизова Sport24.

В рамках стыковочных матчей за право играть в Российской премьер-лиге встретились «Оренбург» и «Уфа». Счёт первого матча — 2:2. Таким образом, «Оренбург» по сумме двух матчей (4:3) вернулся в РПЛ спустя два года. Уфимский клуб спустя восемь лет опустился в первый дивизион.

Напомним, что бюджет клуба уменьшается в два раза, а если сотрудники и футболисты откажутся от сокращения зарплат вдвое, то «Уфа» не сможет исполнять финансовые обязательства. Это грозит уфимскому клубу невозможностью заявиться для участия в ФНЛ и потерей профессионального статуса.

Ранее сообщалось, что «Уфа» может заменить «Факел» в РПЛ, если в Воронеже не решат вопрос с ареной.

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