«Уфа» заменит «Факел» в РПЛ, если в Воронеже не решат вопрос с ареной

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Заместитель генерального секретаря и директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, какие последствия могут быть, если воронежский «Факел» не решит проблему со своим стадионом.
«Уфа» заменит «Факел» в РПЛ, если в Воронеже не решат вопрос с ареной
  • РИА Новости

«РФС, выдавая лицензию «Факелу», говорил, что если до начала сезона клуб не получит сертификат соответствия, то лицензия РПЛ-1 будет отозвана. Если «Факел» не исправит замечания, то в соответствии с правилами его место займёт клуб, финишировавший на 14-м месте в РПЛ, — «Уфа», — сказал Митрофанов журналистам.

Он отметил, что, согласно регламенту РПЛ, если стадион не соответствует правилам, РФС рассматривает клубы, которые покинули чемпионат, но соответствуют лицензии. По его словам, после этого будут рассмотрены команды до шестого места в ФНЛ, которые получили лицензию РФС-1.

Напомним, что «Факел» (74 очка) занял второе место в ФНЛ и заработал вторую путёвку на прямой выход в РПЛ. Первое место по итогам сезона-2021/22 в ФНЛ заняло «Торпедо». Позже в СМИ появилась информация, что стадион команды из Воронежа не соответствует требованиям РПЛ.

Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о готовности команды выступать в РПЛ.

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