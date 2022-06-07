Кавазашвили считает, что политики подмяли под себя руководство ФИФА и УЕФА

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение, что сборная России смогла бы обыграть национальную команду Украины и попасть на чемпионат мира — 2022.
Кавазашвили считает, что политики подмяли под себя руководство ФИФА и УЕФА
  • РИА Новости

«Если бы сборная России продолжила играть, мы победили бы и Украину, и Австрию. Но раз бесстыдные политики подмяли под себя руководство ФИФА и УЕФА, заставили принять чрезвычайные меры против нашего футбола, это говорит о том, что назрела смена руководства в этих федерациях», — приводит слова Кавазашвили РИА Новости.

Он заявил, что необходимо создавать новую федерацию, чтобы ФИФА и УЕФА поняли, что не являются хозяевами положения. По его словам, они нарушили все свои правила.

ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) также перестали получать назначения на матчи еврокубков.

В финале квалификации ЧМ-2022 сборная Украины уступила команде Уэльса (0:1) и не сможет принять участие в мировом первенстве.

Ранее тренер сборной России Николай Писарев рассказал о планах национальной команды на ближайший сбор.

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